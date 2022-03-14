https://ria.ru/20220314/retsessiya-1778132686.html
МВФ считает, что Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций
МВФ считает, что Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций - РИА Новости, 14.03.2022
МВФ считает, что Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций
Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций, применяемых к ней из-за событий на Украине, заявил высокопоставленный представитель Международного... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:33
2022-03-14T18:33
2022-03-14T18:42
экономика
мвф
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций, применяемых к ней из-за событий на Украине, заявил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ)."Влияние (санкций) будет значительным для России... Россия столкнется с глубокой рецессией. Это отражение санкционного режима, который введен и довольно действенен", - сказал он на брифинге.Украине МВФ предрекает спад на 10% при условии быстрого завершения конфликта и масштабной донорской помощи. Негативные сценарии, построенные на примерах Сирии, Ирака или Йемена, грозят Украине спадом ВВП на 25-35%.Среди самых болезненных санкций, введенных против России, представитель фонда назвал лишение Центробанка возможности задействовать золотовалютные резервы для поддержки курса рубля и финансовой системы страны, запрет на операции ряда крупных российских банков в Евросоюзе, Великобритании и США, отключение семи банков от системы платежных сообщений SWIFT."Это все действенные санкции с точки зрения затруднения экономической активности", - сказал он.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мвф, россия, санкции в отношении россии
18:33 14.03.2022 (обновлено: 18:42 14.03.2022)
МВФ считает, что Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций
МВФ считает, что санкции вызовут в России глубокую рецессию