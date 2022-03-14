https://ria.ru/20220314/reporter-1778144135.html

Ирпень, где был убит репортер из США, контролируют ВСУ, сообщил Небензя

Ирпень, где был убит репортер из США, контролируют ВСУ, сообщил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022

Ирпень, где был убит репортер из США, контролируют ВСУ, сообщил Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на то, что город Ирпень, где был убит американской репортер Брент Рено, контролируется украинскими войсками. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:25

2022-03-14T19:25

2022-03-14T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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совет безопасности оон

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ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на то, что город Ирпень, где был убит американской репортер Брент Рено, контролируется украинскими войсками.Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Ричард Миллс обвинил военных РФ в убийстве Рено."Мой американский коллега упомянул о гибели в Ирпене журналиста Брента Рено якобы от рук российских сил. Мы сожалеем о любых погибших в конфликте. Хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист. Это сразу же опровергла сама New York Times. А по интернету гуляет информация о том, что основной род его деятельности отнюдь не журналистика и не филммейкинг. Это есть в открытом доступе", - сказал Небензя."Во-вторых, Ирпень полностью контролируется вооруженными силами Украины и отрядами украинской теробороны. Судя по словам коллеги Рено, который выжил после инцидента, именно они открыли огонь по их автомобилю", - указал он.

https://ria.ru/20220313/reporter-1777949245.html

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Наталья Макарова

в мире, василий небензя, украина, сша, россия, оон, совет безопасности оон