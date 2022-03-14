https://ria.ru/20220314/rekord-1777978662.html

Русский Халк попытается установить новый рекорд

Русский Халк попытается установить новый рекорд - РИА Новости, 14.03.2022

Русский Халк попытается установить новый рекорд

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается 23 марта установить новый рекорд... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:13

2022-03-14T03:13

2022-03-14T03:13

общество

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается 23 марта установить новый рекорд России: сдвинуть с места и отбуксировать сразу три автобуса со спущенными колесами, сообщил РИА Новости сам спортсмен.Мероприятие в подмосковных Люберцах пройдет в рамках подготовки спортсмена-экстремала к мировому рекорду в Казани весной текущего года, где он собирается отбуксировать сразу три вертолета.Фиксировать рекорд будет президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко."Для имитации трёх вертолётов будут использоваться три автобуса со спущенными колесами, чтобы приблизить их инерцию к инерции и вязкости вертолётов. Поставят автобусы с учётом примерного расстояния от "винтов вертолётов" - по центру будет стоять автобус среднего класса весом около 5 тонн, а по бокам автобусы малого класса весом до 3 тонн соответственно", - сказал Агаджанян.При этом Русский Халк будет надувать до разрыва грелки, что относится к особым условиям наряду со спущенными колёсами автобусов.

https://rsport.ria.ru/20211027/agadzhanyan-1756505776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия