Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/rekord-1777978662.html
Русский Халк попытается установить новый рекорд
Русский Халк попытается установить новый рекорд - РИА Новости, 14.03.2022
Русский Халк попытается установить новый рекорд
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается 23 марта установить новый рекорд... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:13
2022-03-14T03:13
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754833958_0:200:2730:1736_1920x0_80_0_0_3d47146aeddade97adb52cc56c54a095.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается 23 марта установить новый рекорд России: сдвинуть с места и отбуксировать сразу три автобуса со спущенными колесами, сообщил РИА Новости сам спортсмен.Мероприятие в подмосковных Люберцах пройдет в рамках подготовки спортсмена-экстремала к мировому рекорду в Казани весной текущего года, где он собирается отбуксировать сразу три вертолета.Фиксировать рекорд будет президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко."Для имитации трёх вертолётов будут использоваться три автобуса со спущенными колесами, чтобы приблизить их инерцию к инерции и вязкости вертолётов. Поставят автобусы с учётом примерного расстояния от "винтов вертолётов" - по центру будет стоять автобус среднего класса весом около 5 тонн, а по бокам автобусы малого класса весом до 3 тонн соответственно", - сказал Агаджанян.При этом Русский Халк будет надувать до разрыва грелки, что относится к особым условиям наряду со спущенными колёсами автобусов.
https://rsport.ria.ru/20211027/agadzhanyan-1756505776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754833958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_345adec1fcd412355c60cd44934d8f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
03:13 14.03.2022
 
Русский Халк попытается установить новый рекорд

Русский Халк Сергей Агаджанян попытается отбуксировать три автобуса со спущенными колесами

© РИА НовостиРусский Халк Сергей Агаджанян
Русский Халк Сергей Агаджанян - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
Русский Халк Сергей Агаджанян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк попытается 23 марта установить новый рекорд России: сдвинуть с места и отбуксировать сразу три автобуса со спущенными колесами, сообщил РИА Новости сам спортсмен.
Мероприятие в подмосковных Люберцах пройдет в рамках подготовки спортсмена-экстремала к мировому рекорду в Казани весной текущего года, где он собирается отбуксировать сразу три вертолета.
Фиксировать рекорд будет президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
"Для имитации трёх вертолётов будут использоваться три автобуса со спущенными колесами, чтобы приблизить их инерцию к инерции и вязкости вертолётов. Поставят автобусы с учётом примерного расстояния от "винтов вертолётов" - по центру будет стоять автобус среднего класса весом около 5 тонн, а по бокам автобусы малого класса весом до 3 тонн соответственно", - сказал Агаджанян.
При этом Русский Халк будет надувать до разрыва грелки, что относится к особым условиям наряду со спущенными колёсами автобусов.
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян
27 октября 2021, 15:21
Русский Халк дернул за канат и сдвинул автоколонну рекордным весом 53 тонны
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала