Пекин не согласился с идеей премьера Японии по реформе Совбеза ООН
В Китае не согласились с предложением премьера Японии Кисиды по реформе Совбеза ООН
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Китай не разделяет позицию Японии по реформированию Совета безопасности ООН, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Позиция Китая в отношении реформы Совета безопасности последовательна и ясна, и Китай не согласен с соответствующими взглядами Японии", - сказал дипломат.
"Когда США незаконно вторглись в Ирак, когда США незаконно бомбили бывшую Югославию, делала ли такое заявление японская сторона?", - задался вопросом Чжао Лицзянь.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в парламентском комитете, заявил, что ситуация на Украине и действия России указывают на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.