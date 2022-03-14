https://ria.ru/20220314/razgovor-1777978571.html
Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины
Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 14.03.2022
Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским, стороны обсудили ситуацию... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:08
2022-03-14T03:08
2022-03-14T05:03
в мире
россия
украина
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России, сообщил Елисейский дворец.Отмечается, что в ходе разговора с Байденом Макрон также выразил соболезнование в связи с гибелью на Украине журналиста Брента Рено.Зеленский сообщил Макрону о положении дел на Украине, французский лидер выразил полную поддержку Киеву и рассказал о помощи, согласованной по результатам саммита ЕС в Версале."Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Они продолжат координацию в ближайшие дни", - говорится в заявлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
03:08 14.03.2022 (обновлено: 05:03 14.03.2022)
Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины
Лидер Франции Макрон обсудил с президентом США Байденом усиление санкций против России