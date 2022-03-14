https://ria.ru/20220314/rasizm-1778008264.html

TNI: кризис на Украине показал лицо западного расизма

TNI: кризис на Украине показал лицо западного расизма - РИА Новости, 14.03.2022

TNI: кризис на Украине показал лицо западного расизма

Украинский кризис продемонстрировал миру, насколько Запад все еще полагается на расистские установки, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:42

2022-03-14T10:42

2022-03-14T14:23

владимир путин

россия

ирак

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинский кризис продемонстрировал миру, насколько Запад все еще полагается на расистские установки, пишет американский журнал The National Interest.Обозреватель Алиреза Ахмади поразился высказываниям своих коллег на тему российской военной спецоперации, поскольку многие из них подчеркивают, что кризис происходит "не на Ближнем Востоке". В частности, он приводит слова репортера Чарли Д'Агаты, заявившего, что Украина — "это не место, подобное Ираку или Афганистану, где бушует конфликт на протяжении десятилетий, <...> а место, в котором этого не ожидаешь и не надеешься, что подобное произойдет"."Очевидно, существует склонность называть мусульман в лучшем случае нецивилизованными, а в худшем — террористами и преступниками. Ближневосточных беженцев отвергают и демонизируют, потому что война и разрушение уже плотно смешались с их идентичностью и культурой. Те же самые европейские правительства, которые несколько месяцев назад противостояли двум тысячам замерзающих афганских и сирийских беженцев многонациональной военной мобилизацией, теперь тепло приветствуют украинских беженцев", — заявил Ахмади.Автор отметил, что на фоне общего сочувствия Запада Украине особенно ярко выглядит его отношение к Ближнему Востоку как источнику бесконечных войн. Он считает это отношение опасным, поскольку оно снимает с западных политиков ответственность за постоянное финансирование и поддержку этих войн."Позволив себе удовольствие от такого нарратива, они могут избежать публичного проявления когнитивного диссонанса, необходимого для защиты этой политики как совершенно справедливой, и избавить себя от затрат и неопределенности, связанных с необходимостью существенного изменения политики США в регионе. Ближний Восток — бардак, он всегда был и всегда будет. Все, что нужно сделать, это управлять ситуацией и добиваться интересов Америки — добиваться перемен бессмысленно. Это своего рода фальшивый реализм, который отдаляет лидеров от их собственной политики", — считает Ахмади.По словам обозревателя, постоянные жертвы на Ближнем Востоке маскируются понятием "сопутствующий ущерб", передача современного оружия "самым безответственным акторам региона" защищается как программа трудоустройства для американцев в самых элитных изданиях Вашингтона."Справедливости ради надо сказать, что Америка не единственная страна с такой проблемой. Многие из ее европейских союзников делают то же самое, и страны третьего мира не гнушаются шовинистическими взглядами друг на друга. Но США — сверхдержава. Глобальное влияние американских военных и силовых структур делает содержательный разговор по этому вопросу жизненно важным. Любое обсуждение политики США в отношении Йемена, Палестины или даже некоторых аспектов войны с терроризмом, которое игнорирует все это, просто неполно", — резюмировал Ахмади.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220314/oon-1777979133.html

https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777774158.html

https://ria.ru/20220314/biologiya-1778005986.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир путин, россия, ирак, сша, санкции в отношении россии