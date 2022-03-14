https://ria.ru/20220314/raschety-1778147697.html

Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы - РИА Новости, 14.03.2022

Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:51

2022-03-14T19:51

2022-03-14T21:26

белоруссия

москва

минск

экономика

россия

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg

МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит пресс-служба правительства республики."Принято решение по реструктуризации и рассрочке (выплаты. — Прим. ред.) государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям", — сказал премьер.По его словам, это абсолютно естественное решение "в силу известных обстоятельств"."Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили, и наконец — не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил он.Головченко также заявил, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, противоречий нет.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220314/dollar-1778134968.html

https://ria.ru/20220311/dollar-1777749522.html

белоруссия

москва

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, москва, минск, экономика, россия, роман головченко