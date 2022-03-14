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Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы - РИА Новости, 14.03.2022
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Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы - РИА Новости, 14.03.2022
Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:51
2022-03-14T21:26
белоруссия
москва
минск
экономика
россия
роман головченко
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МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит пресс-служба правительства республики."Принято решение по реструктуризации и рассрочке (выплаты. — Прим. ред.) государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям", — сказал премьер.По его словам, это абсолютно естественное решение "в силу известных обстоятельств"."Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили, и наконец — не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил он.Головченко также заявил, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, противоречий нет.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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белоруссия, москва, минск, экономика, россия, роман головченко
19:51 14.03.2022 (обновлено: 21:26 14.03.2022)
 
Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Премьер Белоруссии Головченко: Минск и Москва уйдут от доллара в расчетах за энергоресурсы

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит пресс-служба правительства республики.
"Принято решение по реструктуризации и рассрочке (выплаты. — Прим. ред.) государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям", — сказал премьер.
По его словам, это абсолютно естественное решение "в силу известных обстоятельств".
"Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили, и наконец — не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил он.
Головченко также заявил, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, противоречий нет.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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БелоруссияМоскваМинскЭкономикаРоссияРоман Головченко
 
 
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