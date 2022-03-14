https://ria.ru/20220314/rakety-1778057212.html
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У" - РИА Новости, 14.03.2022
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"
Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:44
2022-03-14T13:44
2022-03-14T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
денис пушилин
точка-у
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, денис пушилин, точка-у
13:44 14.03.2022 (обновлено: 14:31 14.03.2022)
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"
Пушилин заявил, что над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"