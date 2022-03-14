https://ria.ru/20220314/rakety-1778057212.html

Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"

Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У" - РИА Новости, 14.03.2022

Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"

Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:44

2022-03-14T13:44

2022-03-14T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

денис пушилин

точка-у

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, денис пушилин, точка-у