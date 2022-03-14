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Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У" - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/rakety-1778057212.html
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У" - РИА Новости, 14.03.2022
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"
Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:44
2022-03-14T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
денис пушилин
точка-у
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.
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в мире, днр, денис пушилин, точка-у
13:44 14.03.2022 (обновлено: 14:31 14.03.2022)
 
Над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"

Пушилин заявил, что над ДНР с начала наступательной операции сбили 15 ракет "Точка-У"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У"
Фрагмент украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У"
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У", заявил глава республики Денис Пушилин.
По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок.
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"С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРДенис ПушилинТочка-У
 
 
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