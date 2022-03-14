https://ria.ru/20220314/raketa-1778056074.html
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету "Точка-У" по Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:41
2022-03-14T13:41
2022-03-14T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету "Точка-У" по Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.По словам Пушилина, всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У".Он назвал удар по городу "Точкой-У" чудовищным преступлением со стороны киевского режима, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города, где расположены магазины, банки."Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда... Нельзя верить ни одному слову (Украины - ред.). Данный украинский режим недоговороспособен", - отметил глава ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
13:41 14.03.2022 (обновлено: 14:05 14.03.2022)
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку
Глава ДНР Пушилин: в республике ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету "Точка-У" по Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По данным властей ДНР
, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок.
"С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.
По словам Пушилина, всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У".
Он назвал удар по городу "Точкой-У" чудовищным преступлением со стороны киевского режима, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города, где расположены магазины, банки.
"Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда... Нельзя верить ни одному слову (Украины
- ред.). Данный украинский режим недоговороспособен", - отметил глава ДНР.