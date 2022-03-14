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В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/raketa-1778056074.html
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету "Точка-У" по Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:41
2022-03-14T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету "Точка-У" по Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.По словам Пушилина, всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У".Он назвал удар по городу "Точкой-У" чудовищным преступлением со стороны киевского режима, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города, где расположены магазины, банки."Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда... Нельзя верить ни одному слову (Украины - ред.). Данный украинский режим недоговороспособен", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778000317.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
13:41 14.03.2022 (обновлено: 14:05 14.03.2022)
 
В ДНР ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку

Глава ДНР Пушилин: в республике ищут установку, выпустившую ракету "Точка-У" по Донецку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету "Точка-У" по Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок.
"С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены", - сказал он журналистам.
По словам Пушилина, всего над ДНР с начала наступательной операции сбито 15 ракет "Точка-У".
Он назвал удар по городу "Точкой-У" чудовищным преступлением со стороны киевского режима, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города, где расположены магазины, банки.
"Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда... Нельзя верить ни одному слову (Украины - ред.). Данный украинский режим недоговороспособен", - отметил глава ДНР.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: Киев приостановил набор наемников после удара российских войск
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
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