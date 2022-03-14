https://ria.ru/20220314/putin-1778083982.html
Путин встретится с вице-премьером Григоренко
Путин встретится с вице-премьером Григоренко - РИА Новости, 14.03.2022
Путин встретится с вице-премьером Григоренко
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:14
2022-03-14T15:14
2022-03-14T15:14
политика
владимир путин
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Аппарат правительства... долго работал по поручениям президента о реформе контрольно-надзорной деятельности, это и "регуляторная гильотина" и так далее. И, конечно, в ходе реализации всех пакетов по поддержке экономики и социальной сферы, в ходе в целом антисанкционной работы эти темы приобретают особое значение... На этот счет президент сегодня хочет заслушать доклад Григоренко", - сказал Песков журналистам.По его словам, также у главы государства вечером запланирован телефонный разговор.
https://ria.ru/20220314/eltsina-1778072920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий григоренко
Путин встретится с вице-премьером Григоренко
Президент Путин встретится с вице-премьером Дмитрием Григоренко
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Аппарат правительства... долго работал по поручениям президента о реформе контрольно-надзорной деятельности, это и "регуляторная гильотина" и так далее. И, конечно, в ходе реализации всех пакетов по поддержке экономики и социальной сферы, в ходе в целом антисанкционной работы эти темы приобретают особое значение... На этот счет президент сегодня хочет заслушать доклад Григоренко", - сказал Песков журналистам.
По его словам, также у главы государства вечером запланирован телефонный разговор.