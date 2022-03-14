https://ria.ru/20220314/putin-1778083982.html

Путин встретится с вице-премьером Григоренко

Путин встретится с вице-премьером Григоренко - РИА Новости, 14.03.2022

Путин встретится с вице-премьером Григоренко

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:14

2022-03-14T15:14

2022-03-14T15:14

политика

владимир путин

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Аппарат правительства... долго работал по поручениям президента о реформе контрольно-надзорной деятельности, это и "регуляторная гильотина" и так далее. И, конечно, в ходе реализации всех пакетов по поддержке экономики и социальной сферы, в ходе в целом антисанкционной работы эти темы приобретают особое значение... На этот счет президент сегодня хочет заслушать доклад Григоренко", - сказал Песков журналистам.По его словам, также у главы государства вечером запланирован телефонный разговор.

https://ria.ru/20220314/eltsina-1778072920.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, дмитрий григоренко