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Путин встретится с вице-премьером Григоренко - РИА Новости, 14.03.2022
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Путин встретится с вице-премьером Григоренко
Путин встретится с вице-премьером Григоренко - РИА Новости, 14.03.2022
Путин встретится с вице-премьером Григоренко
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:14
2022-03-14T15:14
политика
владимир путин
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Аппарат правительства... долго работал по поручениям президента о реформе контрольно-надзорной деятельности, это и "регуляторная гильотина" и так далее. И, конечно, в ходе реализации всех пакетов по поддержке экономики и социальной сферы, в ходе в целом антисанкционной работы эти темы приобретают особое значение... На этот счет президент сегодня хочет заслушать доклад Григоренко", - сказал Песков журналистам.По его словам, также у главы государства вечером запланирован телефонный разговор.
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политика, владимир путин, дмитрий григоренко
15:14 14.03.2022
 
Путин встретится с вице-премьером Григоренко

Президент Путин встретится с вице-премьером Дмитрием Григоренко

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко и еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Аппарат правительства... долго работал по поручениям президента о реформе контрольно-надзорной деятельности, это и "регуляторная гильотина" и так далее. И, конечно, в ходе реализации всех пакетов по поддержке экономики и социальной сферы, в ходе в целом антисанкционной работы эти темы приобретают особое значение... На этот счет президент сегодня хочет заслушать доклад Григоренко", - сказал Песков журналистам.
По его словам, также у главы государства вечером запланирован телефонный разговор.
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