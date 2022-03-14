https://ria.ru/20220314/putevki-1778068148.html
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта
Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:18
2022-03-14T14:18
2022-03-14T14:18
туризм
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Президент РФ Владимир Путин в четверг поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае."Действительно, решение президента о продлении в 2022 году программы кешбэка за путевки в детские лагеря очень востребованное нашими гражданами. Программа пользовалась большой популярностью в прошлом году. 420 тысяч детей отдохнули в 2,4 тысячи лагерях. Граждане тогда купили путевки на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе совещания премьер-министра с вице-премьерами."Проработали с НСПК (Национальная система платежных карт), продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Как и поручил президент, отправиться в детский лагерь можно с 1 мая", - отметил он. Чернышенко сказал, что Ростуризм направит в детские лагеря, туроператорам приглашения к участию и инструкции по подключению к программе. Он уточнил, что в этом году механизм работы программы будет таким же, как и в прошлом году.По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислят на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней."Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Три смены - три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки", - уточнил вице-премьер.Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего решения, говорила журналистам в декабре глава ведомства Зарина Догузова.
https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html
https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, новости - туризм
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае.
"Действительно, решение президента о продлении в 2022 году программы кешбэка за путевки в детские лагеря очень востребованное нашими гражданами. Программа пользовалась большой популярностью в прошлом году. 420 тысяч детей отдохнули в 2,4 тысячи лагерях. Граждане тогда купили путевки на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе совещания премьер-министра с вице-премьерами.
"Проработали с НСПК (Национальная система платежных карт), продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Как и поручил президент, отправиться в детский лагерь можно с 1 мая", - отметил он. Чернышенко сказал, что Ростуризм
направит в детские лагеря, туроператорам приглашения к участию и инструкции по подключению к программе. Он уточнил, что в этом году механизм работы программы будет таким же, как и в прошлом году.
По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислят на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
"Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Три смены - три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки", - уточнил вице-премьер.
Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего решения, говорила журналистам в декабре глава ведомства Зарина Догузова
.