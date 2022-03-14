https://ria.ru/20220314/pushilin-1778050160.html

Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен

Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен - РИА Новости, 14.03.2022

Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен

Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:17

2022-03-14T13:17

2022-03-14T13:33

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Украинский режим не договороспособен... подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов (Украины), они просто не прекратятся", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".Он подчеркнул, что его опыт участия в переговорном процессе подсказывает, что договариваться с Украиной невозможно."Они за этот период научились манипулировать, в том числе и СМИ, делать различные вбросы... Вот то, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики", - заключил Пушилин.

https://ria.ru/20220314/peregovory-1777991966.html

https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина