https://ria.ru/20220314/pushilin-1778050160.html
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен - РИА Новости, 14.03.2022
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен
Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:17
2022-03-14T13:17
2022-03-14T13:33
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Украинский режим не договороспособен... подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов (Украины), они просто не прекратятся", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".Он подчеркнул, что его опыт участия в переговорном процессе подсказывает, что договариваться с Украиной невозможно."Они за этот период научились манипулировать, в том числе и СМИ, делать различные вбросы... Вот то, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777991966.html
https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
13:17 14.03.2022 (обновлено: 13:33 14.03.2022)
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен
Глава ДНР Пушилин о перспективах переговоров с Украиной: киевский режим недоговороспособен