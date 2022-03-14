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Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/pushilin-1778050160.html
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен - РИА Новости, 14.03.2022
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен
Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:17
2022-03-14T13:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Украинский режим не договороспособен... подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов (Украины), они просто не прекратятся", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".Он подчеркнул, что его опыт участия в переговорном процессе подсказывает, что договариваться с Украиной невозможно."Они за этот период научились манипулировать, в том числе и СМИ, делать различные вбросы... Вот то, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777991966.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
13:17 14.03.2022 (обновлено: 13:33 14.03.2022)
 
Пушилин заявил, что киевский режим недоговороспособен

Глава ДНР Пушилин о перспективах переговоров с Украиной: киевский режим недоговороспособен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим не договороспособен и подлежит смещению, иначе преступления против граждан ДНР, ЛНР и самой Украины будут продолжаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Украинский режим не договороспособен... подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов (Украины), они просто не прекратятся", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".
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Он подчеркнул, что его опыт участия в переговорном процессе подсказывает, что договариваться с Украиной невозможно.
"Они за этот период научились манипулировать, в том числе и СМИ, делать различные вбросы... Вот то, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики", - заключил Пушилин.
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