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ВСУ перехватывают гуманитарные грузы для населения, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.03.2022
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ВСУ перехватывают гуманитарные грузы для населения, заявил Пушилин
ВСУ перехватывают гуманитарные грузы для населения, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ перехватывают гуманитарные грузы для населения, заявил Пушилин
Украинские военные блокируют и перехватывают гуманитарные грузы для населения Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:04
2022-03-14T10:15
в мире
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные блокируют и перехватывают гуманитарные грузы для населения Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Подвоз гуманитарных грузов блокируется. Более того, при общениями с местными жителями, которым удалось выбраться в безопасное место, они с опаской относятся к этому, считают, что гуманитарный груз навряд ли попадет к тем, кто в нем нуждается - к мирным жителям. Нацбаты, которые расположены там, уже истощили свои запасы, и это касается не только боеприпасов, но и продуктов питания", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, мирные граждане опасаются, что гуманитарные грузы пойдут в адрес нацбатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220314/donbass-1778000619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/1777939363.html
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в мире, украина, денис пушилин
10:04 14.03.2022 (обновлено: 10:15 14.03.2022)
 
ВСУ перехватывают гуманитарные грузы для населения, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что украинские военные перехватывают гуманитарные грузы для населения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные блокируют и перехватывают гуманитарные грузы для населения Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Подвоз гуманитарных грузов блокируется. Более того, при общениями с местными жителями, которым удалось выбраться в безопасное место, они с опаской относятся к этому, считают, что гуманитарный груз навряд ли попадет к тем, кто в нем нуждается - к мирным жителям. Нацбаты, которые расположены там, уже истощили свои запасы, и это касается не только боеприпасов, но и продуктов питания", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, мирные граждане опасаются, что гуманитарные грузы пойдут в адрес нацбатов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Спецоперация по освобождению ДНР и ЛНР глазами военного корреспондента - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 16:04Прямой эфир
Спецоперация по освобождению ДНР и ЛНР глазами военного корреспондента
 
В миреУкраинаДенис Пушилин
 
 
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