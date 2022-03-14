Рейтинг@Mail.ru
Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/prichina-1778167564.html
Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса
Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса - РИА Новости, 14.03.2022
Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса
Военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе стала первопричиной кризиса на Украине, заявил "Синьхуа" бывший министр иностранных дел Союзной Республики... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:21
2022-03-14T22:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сербия
югославия
россия
совет безопасности оон
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_e5388dc0daf5fa973b43b8afad568c51.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе стала первопричиной кризиса на Украине, заявил "Синьхуа" бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Живадин Йованович.По словам дипломата, нынешняя ситуация вокруг Украины вызвана "стратегией военной экспансии США и НАТО, которая достигла границ России и отказывается уважать принципы равенства и неделимости безопасности".Йованович добавил, что первой жертвой такой политики Запада стала Сербия. Он напомнил, что в 1999 году альянс во главе с США в обход решения Совбеза ООН на протяжении почти трех месяцев бомбил Югославия под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы. Результатом военной агрессии блока стали многочисленные жертвы среди мирного населения и беженцы.Дипломат призвал прекратить политику военной экспансии и санкционного давления, подчеркнув, что такие ограничения наряду с угрозами и двойными стандартами подрывают мир.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
https://ria.ru/20220313/golod-1777945868.html
https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html
сербия
югославия
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_436c8926863348ea31093c4217d7912a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, югославия, россия, совет безопасности оон, нато, санкции в отношении россии, сша, украина
22:21 14.03.2022
 
Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса

Сербский дипломат Йованович назвал военную экспансию США причиной украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе стала первопричиной кризиса на Украине, заявил "Синьхуа" бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Живадин Йованович.
По словам дипломата, нынешняя ситуация вокруг Украины вызвана "стратегией военной экспансии США и НАТО, которая достигла границ России и отказывается уважать принципы равенства и неделимости безопасности".
Йованович добавил, что первой жертвой такой политики Запада стала Сербия. Он напомнил, что в 1999 году альянс во главе с США в обход решения Совбеза ООН на протяжении почти трех месяцев бомбил Югославия под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы. Результатом военной агрессии блока стали многочисленные жертвы среди мирного населения и беженцы.
Дипломат призвал прекратить политику военной экспансии и санкционного давления, подчеркнув, что такие ограничения наряду с угрозами и двойными стандартами подрывают мир.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
The Guardian: человечеству грозит голод из-за Украины
Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Флаги стран — участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСербияЮгославияРоссияСовет Безопасности ООННАТОСанкции в отношении РоссииСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала