https://ria.ru/20220314/prichina-1778167564.html

Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса

Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса - РИА Новости, 14.03.2022

Сербский дипломат назвал виновников украинского кризиса

Военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе стала первопричиной кризиса на Украине, заявил "Синьхуа" бывший министр иностранных дел Союзной Республики... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:21

2022-03-14T22:21

2022-03-14T22:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сербия

югославия

россия

совет безопасности оон

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе стала первопричиной кризиса на Украине, заявил "Синьхуа" бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Живадин Йованович.По словам дипломата, нынешняя ситуация вокруг Украины вызвана "стратегией военной экспансии США и НАТО, которая достигла границ России и отказывается уважать принципы равенства и неделимости безопасности".Йованович добавил, что первой жертвой такой политики Запада стала Сербия. Он напомнил, что в 1999 году альянс во главе с США в обход решения Совбеза ООН на протяжении почти трех месяцев бомбил Югославия под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы. Результатом военной агрессии блока стали многочисленные жертвы среди мирного населения и беженцы.Дипломат призвал прекратить политику военной экспансии и санкционного давления, подчеркнув, что такие ограничения наряду с угрозами и двойными стандартами подрывают мир.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.

https://ria.ru/20220313/golod-1777945868.html

https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сербия, югославия, россия, совет безопасности оон, нато, санкции в отношении россии, сша, украина