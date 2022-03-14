https://ria.ru/20220314/postradavshie-1778146399.html

Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек

Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек - РИА Новости, 14.03.2022

Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек

Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:41

2022-03-14T19:41

2022-03-14T19:42

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

киев

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Число жертв после обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка с применением ракеты ТРК "Точка-У" возросло до 20 погибших и 36 раненых", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html

украина

россия

донецкая народная республика

киев

донецк (днр)

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Петр Попадюк

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