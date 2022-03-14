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Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/postradavshie-1778146399.html
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек - РИА Новости, 14.03.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:41
2022-03-14T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
киев
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Число жертв после обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка с применением ракеты ТРК "Точка-У" возросло до 20 погибших и 36 раненых", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html
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россия
донецкая народная республика
киев
донецк (днр)
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украина, россия, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, киев, донецк (днр), министерство здравоохранения днр
19:41 14.03.2022 (обновлено: 19:42 14.03.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек

Штаб обороны ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 36 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Число жертв после обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка с применением ракеты ТРК "Точка-У" возросло до 20 погибших и 36 раненых", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинКиевДонецк (ДНР)Министерство здравоохранения ДНР
 
 
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