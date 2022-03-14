https://ria.ru/20220314/postradavshie-1778146399.html
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек - РИА Новости, 14.03.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:41
2022-03-14T19:41
2022-03-14T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
киев
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778050497_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c3ae463750907b428f643924886c90b4.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Число жертв после обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка с применением ракеты ТРК "Точка-У" возросло до 20 погибших и 36 раненых", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html
украина
россия
донецкая народная республика
киев
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778050497_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5692bb64be729ba49d19f4beb7542e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, киев, донецк (днр), министерство здравоохранения днр
19:41 14.03.2022 (обновлено: 19:42 14.03.2022)
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" возросло до 36 человек
Штаб обороны ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 36 человек