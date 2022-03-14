https://ria.ru/20220314/pomosch-1778044540.html

Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом

Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом - РИА Новости, 14.03.2022

Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом

Жители села в Изюмском районе Харьковской области, куда ВС РФ доставили гуманитарную помощь, из-за боевых действий не могут выехать в райцентр за лекарствами,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:52

2022-03-14T12:52

2022-03-14T13:25

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жители села в Изюмском районе Харьковской области, куда ВС РФ доставили гуманитарную помощь, из-за боевых действий не могут выехать в райцентр за лекарствами, опустели продовольственные магазины, рассказала местная жительница в видеоролике, опубликованном российским военным ведомством."То, что вы привезли, для людей сейчас это – большая помощь… Мы обесточены, магазины совершенно пусты, мы не можем никуда добраться и никуда выехать отсюда, чтобы как-то запастись продуктами, ничем… тяжелая ситуация сейчас, очень тяжелая ситуация, потому что вокруг и за пределы села этого мы боимся выйти. Нет никаких медикаментов, в селе не было аптеки. Ближайшее место – это Изюм", - сказала женщина.Как сообщили в Минобороны РФ, в населенные пункты Изюмского района из Белгородской области вертолетом был доставлен гуманитарный груз - свыше 4 тонн. Это продовольственные наборы, детское питание, бутилированная вода и медицинские препараты. Вся гумпомощь передана нуждающимся жителям.

https://ria.ru/20220313/pomosch-1777886075.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, харьковская область, россия, белгородская область, ситуация в днр и лнр