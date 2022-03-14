Рейтинг@Mail.ru
Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/pomosch-1778044540.html
Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом
Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом - РИА Новости, 14.03.2022
Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом
Жители села в Изюмском районе Харьковской области, куда ВС РФ доставили гуманитарную помощь, из-за боевых действий не могут выехать в райцентр за лекарствами,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:52
2022-03-14T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
харьковская область
россия
белгородская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777461933_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_9669a18a451a2e1b72ffd767a67350c7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жители села в Изюмском районе Харьковской области, куда ВС РФ доставили гуманитарную помощь, из-за боевых действий не могут выехать в райцентр за лекарствами, опустели продовольственные магазины, рассказала местная жительница в видеоролике, опубликованном российским военным ведомством."То, что вы привезли, для людей сейчас это – большая помощь… Мы обесточены, магазины совершенно пусты, мы не можем никуда добраться и никуда выехать отсюда, чтобы как-то запастись продуктами, ничем… тяжелая ситуация сейчас, очень тяжелая ситуация, потому что вокруг и за пределы села этого мы боимся выйти. Нет никаких медикаментов, в селе не было аптеки. Ближайшее место – это Изюм", - сказала женщина.Как сообщили в Минобороны РФ, в населенные пункты Изюмского района из Белгородской области вертолетом был доставлен гуманитарный груз - свыше 4 тонн. Это продовольственные наборы, детское питание, бутилированная вода и медицинские препараты. Вся гумпомощь передана нуждающимся жителям.
https://ria.ru/20220313/pomosch-1777886075.html
украина
харьковская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777461933_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_8e7b9ab39b20fa625b7c4a77e58ecc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, россия, белгородская область, ситуация в днр и лнр
12:52 14.03.2022 (обновлено: 13:25 14.03.2022)
 
Россия доставила гуманитарную помощь жителям Изюмского района под Харьковом

Россия доставила свыше четырех тонн гумпомощи жителям Изюмского района под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗагрузка гуманитарной помощи для жителей Украины в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России на военном аэродроме Ростов-на-Дону
Загрузка гуманитарной помощи для жителей Украины в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России на военном аэродроме Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Загрузка гуманитарной помощи для жителей Украины в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России на военном аэродроме Ростов-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жители села в Изюмском районе Харьковской области, куда ВС РФ доставили гуманитарную помощь, из-за боевых действий не могут выехать в райцентр за лекарствами, опустели продовольственные магазины, рассказала местная жительница в видеоролике, опубликованном российским военным ведомством.
"То, что вы привезли, для людей сейчас это – большая помощь… Мы обесточены, магазины совершенно пусты, мы не можем никуда добраться и никуда выехать отсюда, чтобы как-то запастись продуктами, ничем… тяжелая ситуация сейчас, очень тяжелая ситуация, потому что вокруг и за пределы села этого мы боимся выйти. Нет никаких медикаментов, в селе не было аптеки. Ближайшее место – это Изюм", - сказала женщина.
Как сообщили в Минобороны РФ, в населенные пункты Изюмского района из Белгородской области вертолетом был доставлен гуманитарный груз - свыше 4 тонн. Это продовольственные наборы, детское питание, бутилированная вода и медицинские препараты. Вся гумпомощь передана нуждающимся жителям.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 00:19
МЧС России доставило гуманитарную помощь жителям Бердянска
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаХарьковская областьРоссияБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала