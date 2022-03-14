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Польша приняла уже больше 1,8 миллиона беженцев с Украины - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/polsha-1778108234.html
Польша приняла уже больше 1,8 миллиона беженцев с Украины
Польша приняла уже больше 1,8 миллиона беженцев с Украины - РИА Новости, 14.03.2022
Польша приняла уже больше 1,8 миллиона беженцев с Украины
Польша приняла уже 1,8 миллиона беженцев с Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик журналистам в понедельник. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:35
2022-03-14T17:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Польша приняла уже 1,8 миллиона беженцев с Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик журналистам в понедельник."Вчера 82 тысячи человек пересекли польско-украинскую границу. Ситуация на сегодня стабилизировалась. Наплыв почти наполовину меньше, чем на пике, неделю назад. Тем не менее, наплыв беженцев очень большой, и мы имеем уже 1,8 миллиона человек, которые с начала конфликта убежали из Украины в Польшу", - сказал Вонсик.Замминистра напомнил, что в конце прошлой недели президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит в действие специальный "Фонд помощи Украины"."Это почти 8 миллиардов злотых (около 1,86 миллиона долларов), предусмотренных на эти цели. В части, предусмотренной для органов местного самоуправления и воевод, – это 3,5 миллиарда злотых (около 0,81 миллиарда долларов) на прием граждан Украины. Также это деньги для поляков, которые решили принять под свою крышу людей, которые убегают от бомб. Это выплата в сумме 40 злотых (около 9,3 доллара) за каждого человека в день, чтобы компенсировать расходы польских семей", - рассказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
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в мире, польша, украина
16:35 14.03.2022 (обновлено: 17:21 14.03.2022)
 
Польша приняла уже больше 1,8 миллиона беженцев с Украины

МВД Польши сообщило о приеме более 1,8 миллиона беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Польша приняла уже 1,8 миллиона беженцев с Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик журналистам в понедельник.
"Вчера 82 тысячи человек пересекли польско-украинскую границу. Ситуация на сегодня стабилизировалась. Наплыв почти наполовину меньше, чем на пике, неделю назад. Тем не менее, наплыв беженцев очень большой, и мы имеем уже 1,8 миллиона человек, которые с начала конфликта убежали из Украины в Польшу", - сказал Вонсик.
Замминистра напомнил, что в конце прошлой недели президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит в действие специальный "Фонд помощи Украины".
"Это почти 8 миллиардов злотых (около 1,86 миллиона долларов), предусмотренных на эти цели. В части, предусмотренной для органов местного самоуправления и воевод, – это 3,5 миллиарда злотых (около 0,81 миллиарда долларов) на прием граждан Украины. Также это деньги для поляков, которые решили принять под свою крышу людей, которые убегают от бомб. Это выплата в сумме 40 злотых (около 9,3 доллара) за каждого человека в день, чтобы компенсировать расходы польских семей", - рассказал он.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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