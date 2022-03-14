https://ria.ru/20220314/polk-1778025187.html
В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк"
В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 14.03.2022
В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк"
Ежегодная акция памяти "Бессмертный полк" может состояться в традиционном формате в этом году, но консультации об этом еще ведутся, заявила замглавы комитета... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:57
2022-03-14T11:57
2022-03-14T11:57
общество
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бессмертный полк
госдума рф
волонтеры победы
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ежегодная акция памяти "Бессмертный полк" может состояться в традиционном формате в этом году, но консультации об этом еще ведутся, заявила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко (Амельченкова)."Два года мы не проводили традиционный формат "Бессмертного полка" - только онлайн... Мы допускаем возможность проведения "Бессмертного полка" в традиционном формате в этом году. Сейчас еще идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором", - заявила она в ходе конференции, посвященной набору волонтеров ко Дню Победы.Тем не менее, парламентарий добавила, что подготовка волонтеров идет сразу по двум направлениям - и для онлайн-формата, и для традиционного.В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, бессмертный полк, госдума рф, волонтеры победы, день победы
В Госдуме допустили очное проведение акции "Бессмертный полк"
Депутат Занко: идея очного проведения акции "Бессмертный полк" в этом году обсуждается
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ежегодная акция памяти "Бессмертный полк" может состояться в традиционном формате в этом году, но консультации об этом еще ведутся, заявила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко (Амельченкова).
"Два года мы не проводили традиционный формат "Бессмертного полка" - только онлайн... Мы допускаем возможность проведения "Бессмертного полка" в традиционном формате в этом году. Сейчас еще идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором", - заявила она в ходе конференции, посвященной набору волонтеров ко Дню Победы.
Тем не менее, парламентарий добавила, что подготовка волонтеров идет сразу по двум направлениям - и для онлайн-формата, и для традиционного.
В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России
не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.