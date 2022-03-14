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Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России
Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России - РИА Новости, 14.03.2022
Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России
Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в ряд городов юга России до 8 мая, говорится в сообщении холдинга Emirates, полученном РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:54
2022-03-14T16:54
туризм
россия
абу-даби
flydubai
краснодар
ростов-на-дону
дубай
оаэ
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ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в ряд городов юга России до 8 мая, говорится в сообщении холдинга Emirates, полученном РИА Новости."Авиакомпании-партнеры Emirates — Flydubai и S7 — продлили приостановку выполнения некоторых рейсов в южные города Россию, на Украину и в Белоруссию до 8 мая из-за закрытия воздушного пространства над этими районами", — говорится в релизе.Уточняется, что путешественники, забронировавшие перелеты в "закрытые" города в качестве конечного пункта назначения, не будут допущены к посадке.Выполняющая рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая авиакомпания Emirates продолжит осуществлять перевозки, как и летающие из Шарджи и столицы ОАЭ Абу-Даби Air Arabia и Etihad.
https://ria.ru/20220314/azurair-1778073727.html
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россия, абу-даби, flydubai, краснодар, ростов-на-дону, дубай, оаэ, новости - туризм, туризм, туристы, emirates
16:54 14.03.2022
 
Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России

Flydubai продлила приостановку полетов на юг России, на Украину и в Белоруссию до 8 мая

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в ряд городов юга России до 8 мая, говорится в сообщении холдинга Emirates, полученном РИА Новости.
"Авиакомпании-партнеры Emirates — Flydubai и S7 — продлили приостановку выполнения некоторых рейсов в южные города Россию, на Украину и в Белоруссию до 8 мая из-за закрытия воздушного пространства над этими районами", — говорится в релизе.
Уточняется, что путешественники, забронировавшие перелеты в "закрытые" города в качестве конечного пункта назначения, не будут допущены к посадке.
Выполняющая рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая авиакомпания Emirates продолжит осуществлять перевозки, как и летающие из Шарджи и столицы ОАЭ Абу-Даби Air Arabia и Etihad.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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ТуризмРоссияАбу-ДабиFlydubaiКраснодарРостов-на-ДонуДубайОАЭНовости - ТуризмТуризмтуристыEmirates
 
 
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