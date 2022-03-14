https://ria.ru/20220314/polety-1778092647.html

Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России

Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России - РИА Новости, 14.03.2022

Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России

Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в ряд городов юга России до 8 мая, говорится в сообщении холдинга Emirates, полученном РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:54

2022-03-14T16:54

2022-03-14T16:54

туризм

россия

абу-даби

flydubai

краснодар

ростов-на-дону

дубай

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ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в ряд городов юга России до 8 мая, говорится в сообщении холдинга Emirates, полученном РИА Новости."Авиакомпании-партнеры Emirates — Flydubai и S7 — продлили приостановку выполнения некоторых рейсов в южные города Россию, на Украину и в Белоруссию до 8 мая из-за закрытия воздушного пространства над этими районами", — говорится в релизе.Уточняется, что путешественники, забронировавшие перелеты в "закрытые" города в качестве конечного пункта назначения, не будут допущены к посадке.Выполняющая рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая авиакомпания Emirates продолжит осуществлять перевозки, как и летающие из Шарджи и столицы ОАЭ Абу-Даби Air Arabia и Etihad.

https://ria.ru/20220314/azurair-1778073727.html

россия

абу-даби

краснодар

ростов-на-дону

дубай

оаэ

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, абу-даби, flydubai, краснодар, ростов-на-дону, дубай, оаэ, новости - туризм, туризм, туристы, emirates