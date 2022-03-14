https://ria.ru/20220314/podvaly-1778110663.html

Украинские войска выгоняли жителей Волновахи из подвалов, чтобы спрятаться

Украинские войска выгоняли жителей Волновахи из подвалов, чтобы спрятаться - РИА Новости, 14.03.2022

Украинские войска выгоняли жителей Волновахи из подвалов, чтобы спрятаться

Украинские войска в день начала российской спецоперации на Украине выгоняли из подвалов жителей города Волноваха для того, чтобы спрятаться в них самим, среди... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:44

2022-03-14T16:44

2022-03-14T16:44

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ВОЛНОВАХА, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в день начала российской спецоперации на Украине выгоняли из подвалов жителей города Волноваха для того, чтобы спрятаться в них самим, среди мирных были старики и дети, рассказали корреспонденту РИА Новости сами мирные жители."Здесь тоже, 24-го числа у меня жена там жила. Зашли в подвал один там, где были старики и дети, зашел украинский военный, и начал их всех выгонять... Говорит, сейчас 20 человек наших зайдет - "ховаться" (прятаться - ред.), убирайтесь отсюда, мы зайдем ховаться", - сказал один из местных жителей корреспонденту агентства.Жена мужчины, с его слов, жила рядом с магазином "Очкарик" (расположен на улице Ленина, 7 - ред.), но где точно расположено бомбоубежище, он не знает. Жители подтвердили РИА Новости, что украинские военные снимали вещи с мирных жителей, выгоняли их из подвалов и бомбоубежищ.Другой житель города, с которым поговорил корреспондент агентства, рассказал, что в целом в течение предшествующих лет украинские войска относились к жителям "лояльно", хотя, по словам одной из жительниц Волновахи, жители западной Украины "всегда считали" население Донбасса "сепаратистами"."У них Донбасс всегда сепаратист был. Западная Украина всегда к нам так относилась. Это еще в мирное время... Во Львов приехал, по-русски заговорил, так к тебе там относились как к скотам", - рассказала женщина. Приезжавшие военные население не трогали, а на вопрос о том, зачем приехали, говорили "заработать денег".При этом, как заметил корреспондент агентства во время посещения города, украинские военные размещали свои позиции в жилых домах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220314/obstrel-1778081533.html

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778097316.html

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778102462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, волноваха