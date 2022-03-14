https://ria.ru/20220314/podderzhka-1778081801.html

Песков оценил меры поддержки IT-сферы

Песков оценил меры поддержки IT-сферы - РИА Новости, 14.03.2022

Песков оценил меры поддержки IT-сферы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что текучесть кадров в IT-секторе постоянная и меры поддержки российского правительства должны дать... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:04

2022-03-14T15:04

2022-03-14T15:04

экономика

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что текучесть кадров в IT-секторе постоянная и меры поддержки российского правительства должны дать результаты."IT-сектор в кадровом плане, он вообще во всем мире чрезвычайно подвижный. Это один из самых подвижных секторов, где слово "удаленка" прочно вошла в жизнь ещё до того, как мы все узнали о пандемии. Разумеется, эта подвижность сохраняется, может даже ускоряться, но с другой стороны, вы знаете, что уже правительством приняты меры в поддержку IT-сектора, которые безусловно уже в самое ближайшее время начнут действовать и дадут быстрый результат", - сказал Песков в понедельник.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Правительство запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций. И их необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов.

https://ria.ru/20220310/it-1777515326.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий чернышенко, россия