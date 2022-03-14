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Песков оценил меры поддержки IT-сферы - РИА Новости, 14.03.2022
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Песков оценил меры поддержки IT-сферы
Песков оценил меры поддержки IT-сферы - РИА Новости, 14.03.2022
Песков оценил меры поддержки IT-сферы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что текучесть кадров в IT-секторе постоянная и меры поддержки российского правительства должны дать... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:04
2022-03-14T15:04
экономика
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что текучесть кадров в IT-секторе постоянная и меры поддержки российского правительства должны дать результаты."IT-сектор в кадровом плане, он вообще во всем мире чрезвычайно подвижный. Это один из самых подвижных секторов, где слово "удаленка" прочно вошла в жизнь ещё до того, как мы все узнали о пандемии. Разумеется, эта подвижность сохраняется, может даже ускоряться, но с другой стороны, вы знаете, что уже правительством приняты меры в поддержку IT-сектора, которые безусловно уже в самое ближайшее время начнут действовать и дадут быстрый результат", - сказал Песков в понедельник.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Правительство запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций. И их необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов.
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экономика, дмитрий чернышенко, россия
15:04 14.03.2022
 
Песков оценил меры поддержки IT-сферы

Пресс-секретарь президента Песков надеется, что меры поддержки IT-сферы дадут результат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что текучесть кадров в IT-секторе постоянная и меры поддержки российского правительства должны дать результаты.
"IT-сектор в кадровом плане, он вообще во всем мире чрезвычайно подвижный. Это один из самых подвижных секторов, где слово "удаленка" прочно вошла в жизнь ещё до того, как мы все узнали о пандемии. Разумеется, эта подвижность сохраняется, может даже ускоряться, но с другой стороны, вы знаете, что уже правительством приняты меры в поддержку IT-сектора, которые безусловно уже в самое ближайшее время начнут действовать и дадут быстрый результат", - сказал Песков в понедельник.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Правительство запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций. И их необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов.
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