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Летчик подбитого Су-25 летел по командам, рассказал пилот второго самолета - РИА Новости, 14.03.2022
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Летчик подбитого Су-25 летел по командам, рассказал пилот второго самолета
Летчик подбитого Су-25 летел по командам, рассказал пилот второго самолета - РИА Новости, 14.03.2022
Летчик подбитого Су-25 летел по командам, рассказал пилот второго самолета
Летчик подбитого из украинского ПЗРК штурмовика Су-25 летел на базу по командам ведущего самолета, так как все оборудование отказало, сообщил летчик ведущего... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:14
2022-03-14T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
су-25
безопасность
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Летчик подбитого из украинского ПЗРК штурмовика Су-25 летел на базу по командам ведущего самолета, так как все оборудование отказало, сообщил летчик ведущего самолета Денис Литвинов.По его словам, после атаки цели на земле они с ведомым начали выполнять маневр "вывод из атаки", и в этот момент ведомый был поражен ракетой ПЗРК. Ракета попала в двигатель."Летчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперед. При выходе вперед, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора, слева наблюдал пуск второй ракеты", - рассказал Литвинов на опубликованном Минобороны РФ видео.После этого он дал команду товарищу выходить вперед, а сам начал отстрел инфракрасных ловушек и прикрыл его сзади."Наблюдал, как ракета уходила под меня на инфракрасную ловушку и одновременно как выходит вперед ведомый летчик", - отметил офицер."Набрали высоту, возвращались на аэродром. Весь это процесс я наблюдал за ним, за его действиями. Только командами помогал ему выправить самолет, так как у него отказало все оборудование, перестали работать приборы контроля", - добавил Литвинов.По его словам, во время посадки у ведомого разрушилась пневматика на одном из колес, но после предупреждения от товарища летчик смог удержать машину. В результате подбитый Су-25 остановился в пределах полосы.
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1777997988.html
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Кадры подбитого Су-25 и комментарий летчика, прикрывавшего его вывод из зоны атаки
При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим вооруженных сил Украины. Летчик поврежденного самолета, оценив обстановку, принял решение отключить поврежденный двигатель и не покидать самолет. Летчик ведущего (первого) самолета подполковник Денис Литвинов осуществил перестроение, и понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, прикрыл его своим самолетом. Летчик второго самолета визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону. При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его.
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су-25, безопасность
12:14 14.03.2022
 
Летчик подбитого Су-25 летел по командам, рассказал пилот второго самолета

Пилот Денис Литвинов рассказал, что летчик подбитого Су-25 летел по командам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Летчик подбитого из украинского ПЗРК штурмовика Су-25 летел на базу по командам ведущего самолета, так как все оборудование отказало, сообщил летчик ведущего самолета Денис Литвинов.
По его словам, после атаки цели на земле они с ведомым начали выполнять маневр "вывод из атаки", и в этот момент ведомый был поражен ракетой ПЗРК. Ракета попала в двигатель.
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"Летчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперед. При выходе вперед, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора, слева наблюдал пуск второй ракеты", - рассказал Литвинов на опубликованном Минобороны РФ видео.
После этого он дал команду товарищу выходить вперед, а сам начал отстрел инфракрасных ловушек и прикрыл его сзади.
"Наблюдал, как ракета уходила под меня на инфракрасную ловушку и одновременно как выходит вперед ведомый летчик", - отметил офицер.
"Набрали высоту, возвращались на аэродром. Весь это процесс я наблюдал за ним, за его действиями. Только командами помогал ему выправить самолет, так как у него отказало все оборудование, перестали работать приборы контроля", - добавил Литвинов.
По его словам, во время посадки у ведомого разрушилась пневматика на одном из колес, но после предупреждения от товарища летчик смог удержать машину. В результате подбитый Су-25 остановился в пределах полосы.
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