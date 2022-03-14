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Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
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Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию
Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию
Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставки медикаментов в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:04
2022-03-14T16:04
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
pfizer, inc.
в мире
здоровье - общество
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставки медикаментов в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную помощь украинскому народу.Pfizer также отказывается от проведения новых клинических испытаний в России и планировавшихся инвестиций в организацию собственного производства в стране."Pfizer заключил, что добровольная пауза в поставках медикаментов в Россию стала бы прямым нарушением нашего основополагающего принципа ставить во главу угла интересы пациентов. Прекращение поставок медикаментов... обернулось бы значительными страданиями и потенциальной гибелью пациентов, особенно детей и пожилых людей", - объяснила компания свое решение."Однако продолжение поставок медикаментов в Россию не означает, что мы продолжим вести бизнес в России как обычно. Сегодня мы объявляем, что с этого момента Pfizer будет жертвовать всю прибыль своего российского подразделения на проекты оказания прямой гуманитарной поддержки народа Украины", - добавили в компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, pfizer, inc., в мире, здоровье - общество
16:04 14.03.2022
 
Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию

Фармацевтическая компания Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц на фоне логотипа Pfizer
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставки медикаментов в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную помощь украинскому народу.
Pfizer также отказывается от проведения новых клинических испытаний в России и планировавшихся инвестиций в организацию собственного производства в стране.
"Pfizer заключил, что добровольная пауза в поставках медикаментов в Россию стала бы прямым нарушением нашего основополагающего принципа ставить во главу угла интересы пациентов. Прекращение поставок медикаментов... обернулось бы значительными страданиями и потенциальной гибелью пациентов, особенно детей и пожилых людей", - объяснила компания свое решение.
"Однако продолжение поставок медикаментов в Россию не означает, что мы продолжим вести бизнес в России как обычно. Сегодня мы объявляем, что с этого момента Pfizer будет жертвовать всю прибыль своего российского подразделения на проекты оказания прямой гуманитарной поддержки народа Украины", - добавили в компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияPfizer, Inc.В миреЗдоровье - Общество
 
 
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