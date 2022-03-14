https://ria.ru/20220314/pfizer-1778098005.html

Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию

Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

Pfizer пообещала продолжить поставки лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставки медикаментов в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:04

2022-03-14T16:04

2022-03-14T16:04

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

pfizer, inc.

в мире

здоровье - общество

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставки медикаментов в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную помощь украинскому народу.Pfizer также отказывается от проведения новых клинических испытаний в России и планировавшихся инвестиций в организацию собственного производства в стране."Pfizer заключил, что добровольная пауза в поставках медикаментов в Россию стала бы прямым нарушением нашего основополагающего принципа ставить во главу угла интересы пациентов. Прекращение поставок медикаментов... обернулось бы значительными страданиями и потенциальной гибелью пациентов, особенно детей и пожилых людей", - объяснила компания свое решение."Однако продолжение поставок медикаментов в Россию не означает, что мы продолжим вести бизнес в России как обычно. Сегодня мы объявляем, что с этого момента Pfizer будет жертвовать всю прибыль своего российского подразделения на проекты оказания прямой гуманитарной поддержки народа Украины", - добавили в компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/nestle-1777747821.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, pfizer, inc., в мире, здоровье - общество