https://ria.ru/20220314/peskov-1778076507.html

Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков

Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков - РИА Новости, 14.03.2022

Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков

Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:43

2022-03-14T14:43

2022-03-14T15:17

в мире

дмитрий песков

джо байден

сша

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия."Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, джо байден, сша