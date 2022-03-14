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Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков - РИА Новости, 14.03.2022
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Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков - РИА Новости, 14.03.2022
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков
Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:43
2022-03-14T15:17
в мире
дмитрий песков
джо байден
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия."Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - сказал Песков журналистам.
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в мире, дмитрий песков, джо байден, сша
14:43 14.03.2022 (обновлено: 15:17 14.03.2022)
 
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков

Песков о словах Байдена о российских рынках: меры для минимизации последствий принимаются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия.
"Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - сказал Песков журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 12:57
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
 
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