https://ria.ru/20220314/peskov-1778076507.html
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков - РИА Новости, 14.03.2022
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков
Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:43
2022-03-14T14:43
2022-03-14T15:17
в мире
дмитрий песков
джо байден
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия."Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, джо байден, сша
14:43 14.03.2022 (обновлено: 15:17 14.03.2022)
Песков прокомментировал слова Байдена про "взрыв" российских рынков
Песков о словах Байдена о российских рынках: меры для минимизации последствий принимаются
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия.
"Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - сказал Песков журналистам.