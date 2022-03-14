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Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней - РИА Новости, 14.03.2022
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Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней - РИА Новости, 14.03.2022
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней
Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:00
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происшествия
первый канал (телеканал)
россия
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МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания."В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - сообщили в пресс-службе канала.
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происшествия, первый канал (телеканал), россия
23:00 14.03.2022
 
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней

Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
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МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания.
"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - сообщили в пресс-службе канала.
 
ПроисшествияПервый канал (телеканал)Россия
 
 
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