https://ria.ru/20220314/pervyy-1778170048.html

Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней

Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней - РИА Новости, 14.03.2022

Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней

Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T23:00

2022-03-14T23:00

2022-03-14T23:00

происшествия

первый канал (телеканал)

россия

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МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания."В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - сообщили в пресс-службе канала.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, первый канал (телеканал), россия