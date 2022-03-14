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Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней - РИА Новости, 14.03.2022
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней
Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:00
2022-03-14T23:00
2022-03-14T23:00
происшествия
первый канал (телеканал)
россия
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МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания."В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - сообщили в пресс-службе канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первый канал (телеканал), россия
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней
Первый канал начал служебную проверку после появления в эфире посторонней женщины
МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире посторонней девушки с плакатом пацифистского содержания.
"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - сообщили в пресс-службе канала.