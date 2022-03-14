https://ria.ru/20220314/pereryv-1778113752.html

Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве

Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022

Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:59

2022-03-14T16:59

2022-03-14T17:19

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

михаил подоляк

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника.Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник."В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал в Telegram-канале Подоляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, михаил подоляк