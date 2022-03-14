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Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/pereryv-1778113752.html
Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве
Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022
Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве
Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:59
2022-03-14T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
михаил подоляк
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника.Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник."В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал в Telegram-канале Подоляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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украина, россия, михаил подоляк
16:59 14.03.2022 (обновлено: 17:19 14.03.2022)
 
Делегации России и Украины взяли "технический перерыв", заявили в Киеве

Подоляк: в переговорах делегаций России и Украины взят технический перерыв до 15 марта

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника.
Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник.
"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал в Telegram-канале Подоляк.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияМихаил Подоляк
 
 
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