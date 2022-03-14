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Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157137.html
Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков
Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков
Администрация Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимир Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:43
2022-03-14T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимир Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли такой запрос в понедельник или на прошлой неделе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html
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дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире
20:43 14.03.2022
 
Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков

Песков заявил, что Киев не запрашивал телефонного разговора с президентом Путиным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимир Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли такой запрос в понедельник или на прошлой неделе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВ мире
 
 
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