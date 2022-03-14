https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157137.html

Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков

Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022

Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным, заявил Песков

Администрация Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимир Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:43

2022-03-14T20:43

2022-03-14T20:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимир Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли такой запрос в понедельник или на прошлой неделе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире