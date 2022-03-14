В Кремле ответили на вопрос об очередном раунде переговоров с Украиной
Песков: переговоры с Украиной в формате видеоконференции уже ведутся
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Очередной раунд российско-украинских переговоров проходит в понедельник в режиме ВКС, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры, действительно, сегодня ведутся в режиме ВКС. Вот я не знаю, сегодня они закончились или не закончились. Но мы обязательно попросим руководителя нашей делегации предоставить вам информацию по деталям", - сказал Песков, отвечая на вопрос о датах новых переговоров, и действительно ли, что они идут сегодня в режиме ВКС.
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.