https://ria.ru/20220314/peregovory-1778054931.html

В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой

В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой - РИА Новости, 14.03.2022

В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой

Переговоры Украины и России тяжело, но идут, сообщил в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:36

2022-03-14T13:36

2022-03-14T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

михаил подоляк

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры Украины и России тяжело, но идут, сообщил в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Ранее в понедельник в видеоформате начался четвертый раунд переговоров Украины и РФ."Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы", - написал Подоляк в Telegram-канале.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, михаил подоляк