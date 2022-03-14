Рейтинг@Mail.ru
В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778054931.html
В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой
В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой - РИА Новости, 14.03.2022
В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой
Переговоры Украины и России тяжело, но идут, сообщил в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:36
2022-03-14T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777067237_0:288:3128:2048_1920x0_80_0_0_5eb54437f55b0a9f23ae90ac8281ed10.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры Украины и России тяжело, но идут, сообщил в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Ранее в понедельник в видеоформате начался четвертый раунд переговоров Украины и РФ."Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы", - написал Подоляк в Telegram-канале.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777067237_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_286924f42b6fa3fce896080643fbcdbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, михаил подоляк
13:36 14.03.2022 (обновлено: 14:04 14.03.2022)
 
В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры Украины с Россией идут тяжело

© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии
Перейти в фотобанк
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры Украины и России тяжело, но идут, сообщил в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее в понедельник в видеоформате начался четвертый раунд переговоров Украины и РФ.
"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы", - написал Подоляк в Telegram-канале.
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 01:32
Зеленский назвал цель переговоров с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМихаил Подоляк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала