13:36 14.03.2022 (обновлено: 14:04 14.03.2022)
В Киеве назвали коммуникацию на переговорах с Россией тяжелой
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры Украины с Россией идут тяжело
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Переговоры Украины и России тяжело, но идут, сообщил в понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее в понедельник в видеоформате начался четвертый раунд переговоров Украины и РФ.
"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы", - написал Подоляк в Telegram-канале.
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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