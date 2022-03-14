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В офисе Зеленского заявили, что переговоры с Россией пройдут в видеоформате - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778022715.html
В офисе Зеленского заявили, что переговоры с Россией пройдут в видеоформате
В офисе Зеленского заявили, что переговоры с Россией пройдут в видеоформате - РИА Новости, 14.03.2022
В офисе Зеленского заявили, что переговоры с Россией пройдут в видеоформате
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в понедельник заявил, что переговоры представителей Киева и Москвы будут в видеоформате, поскольку... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:46
2022-03-14T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
киев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в понедельник заявил, что переговоры представителей Киева и Москвы будут в видеоформате, поскольку так более оперативно, чем ездить каждый раз в Белоруссию.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российско-украинские переговоры запланированы на понедельник."В видеоформате, потому что решили, что это более оперативно, чем ездить встречаться в Белоруссию каждый раз", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он также сообщил, что группа переговорщиков от Украины остается неизменной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, киев, россия, вооруженные силы рф, оон, украина, алексей арестович , владимир зеленский
11:46 14.03.2022
 
В офисе Зеленского заявили, что переговоры с Россией пройдут в видеоформате

Советник главы офиса Зеленского Арестович: переговоры с Россией пройдут в видеоформате

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в понедельник заявил, что переговоры представителей Киева и Москвы будут в видеоформате, поскольку так более оперативно, чем ездить каждый раз в Белоруссию.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российско-украинские переговоры запланированы на понедельник.
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"В видеоформате, потому что решили, что это более оперативно, чем ездить встречаться в Белоруссию каждый раз", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он также сообщил, что группа переговорщиков от Украины остается неизменной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияКиевРоссияВооруженные силы РФООНУкраинаАлексей АрестовичВладимир Зеленский
 
 
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