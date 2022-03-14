11:36 14.03.2022 (обновлено: 11:52 14.03.2022)
В Киеве хотят на переговорах с Москвой обсудить вывод российских войск
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: на переговорах планируем обсудить вывод войск
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на четвертом раунде переговоров с РФ Киев обсуждает гарантии безопасности и вывод войск РФ.
"Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности", - написал он в Telegram-канале. В приложенном к сообщению видеоролике Подоляк сообщил, что "буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый раунд".
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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