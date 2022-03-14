https://ria.ru/20220314/peregovory-1778020647.html

В Киеве хотят на переговорах с Москвой обсудить вывод российских войск

В Киеве хотят на переговорах с Москвой обсудить вывод российских войск - РИА Новости, 14.03.2022

В Киеве хотят на переговорах с Москвой обсудить вывод российских войск

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на четвертом раунде переговоров с РФ Киев обсуждает гарантии безопасности и вывод войск РФ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:36

2022-03-14T11:36

2022-03-14T11:52

обострение ситуации в днр и лнр

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белоруссия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на четвертом раунде переговоров с РФ Киев обсуждает гарантии безопасности и вывод войск РФ."Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности", - написал он в Telegram-канале. В приложенном к сообщению видеоролике Подоляк сообщил, что "буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый раунд".В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1777998444.html

https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, вооруженные силы рф