https://ria.ru/20220314/peregovory-1777975802.html

Член украинской делегации рассказал о новом раунде переговоров с Россией

Член украинской делегации рассказал о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 14.03.2022

Член украинской делегации рассказал о новом раунде переговоров с Россией

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией по видеосвязи начнутся... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T01:17

2022-03-14T01:17

2022-03-14T05:45

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией по видеосвязи начнутся в понедельник в 10.30.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно, 14 марта состоятся переговоры Москвы и Киева для подведения предварительных итогов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российско-украинские переговоры запланированы на понедельник.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, луганская народная республика