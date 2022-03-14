https://ria.ru/20220314/pase-1778112113.html

Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации

Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации - РИА Новости, 14.03.2022

Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации

Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:51

2022-03-14T16:51

2022-03-14T16:51

парламентская ассамблея совета европы

тини кокс

россия

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс."Мы не получали запроса от России о выходе из организации, и это факт, что в организации говорят о том, что Россия должна ее покинуть", - сказал Кокс на пресс-конференции в понедельник.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.

https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

парламентская ассамблея совета европы, тини кокс, россия