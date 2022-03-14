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Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации - РИА Новости, 14.03.2022
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Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации
Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации - РИА Новости, 14.03.2022
Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации
Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:51
2022-03-14T16:51
парламентская ассамблея совета европы
тини кокс
россия
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс."Мы не получали запроса от России о выходе из организации, и это факт, что в организации говорят о том, что Россия должна ее покинуть", - сказал Кокс на пресс-конференции в понедельник.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
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парламентская ассамблея совета европы, тини кокс, россия
16:51 14.03.2022
 
Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации

Глава ПАСЕ Кокс: Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Совет Европы пока не получал от России запроса о выходе из организации, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.
"Мы не получали запроса от России о выходе из организации, и это факт, что в организации говорят о том, что Россия должна ее покинуть", - сказал Кокс на пресс-конференции в понедельник.
Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.
Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыТини КоксРоссия
 
 
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