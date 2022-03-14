https://ria.ru/20220314/pase-1778105818.html

ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник

ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник - РИА Новости, 14.03.2022

ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет во вторник решение по вопросу, может ли Россия оставаться в организации, заявил председатель ассамблеи Тини... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:26

2022-03-14T16:26

2022-03-14T16:26

парламентская ассамблея совета европы

россия

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет во вторник решение по вопросу, может ли Россия оставаться в организации, заявил председатель ассамблеи Тини Кокс."Завтра вечером после того, как мы выслушаем ряд спикеров, мы примем решение по вопросу о том, может или нет Россия оставаться членом организации", - сказал Кокс на пресс-конференции.Экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

парламентская ассамблея совета европы, россия