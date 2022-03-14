Рейтинг@Mail.ru
ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/pase-1778105818.html
ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник
ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник - РИА Новости, 14.03.2022
ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет во вторник решение по вопросу, может ли Россия оставаться в организации, заявил председатель ассамблеи Тини... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:26
2022-03-14T16:26
парламентская ассамблея совета европы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/51/1563935178_0:225:3200:2024_1920x0_80_0_0_8973e249c2e1675b27a6a4176f4e1a8b.jpg
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет во вторник решение по вопросу, может ли Россия оставаться в организации, заявил председатель ассамблеи Тини Кокс."Завтра вечером после того, как мы выслушаем ряд спикеров, мы примем решение по вопросу о том, может или нет Россия оставаться членом организации", - сказал Кокс на пресс-конференции.Экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/51/1563935178_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a80a3dd3dffa3e672caa6e262fd85603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
парламентская ассамблея совета европы, россия
16:26 14.03.2022
 
ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник

ПАСЕ примет решение по вопросу членства России в организации во вторник

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет во вторник решение по вопросу, может ли Россия оставаться в организации, заявил председатель ассамблеи Тини Кокс.
"Завтра вечером после того, как мы выслушаем ряд спикеров, мы примем решение по вопросу о том, может или нет Россия оставаться членом организации", - сказал Кокс на пресс-конференции.
Экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта.
Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ
Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
 
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала