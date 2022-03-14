https://ria.ru/20220314/pase-1778099793.html

Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой

Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой - РИА Новости, 14.03.2022

Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой

Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:11

2022-03-14T16:11

2022-03-14T16:18

россия

в мире

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москва

александр башкин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ."Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, думаю, в ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из организации", - сообщил Толстой.Кроме того, отвечая на вопрос агентства о ежегодных членских выплатах, он сообщил, что взнос в СЕ в этом году российская сторона не перечисляла.

https://ria.ru/20220314/pase-1778089459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

россия, в мире, петр толстой, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, москва, александр башкин