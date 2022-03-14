https://ria.ru/20220314/pase-1778099793.html
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой - РИА Новости, 14.03.2022
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой
Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:11
2022-03-14T16:11
2022-03-14T16:18
россия
в мире
петр толстой
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
москва
александр башкин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ."Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, думаю, в ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из организации", - сообщил Толстой.Кроме того, отвечая на вопрос агентства о ежегодных членских выплатах, он сообщил, что взнос в СЕ в этом году российская сторона не перечисляла.
https://ria.ru/20220314/pase-1778089459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, петр толстой, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, москва, александр башкин
16:11 14.03.2022 (обновлено: 16:18 14.03.2022)
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой
Депутат Толстой заявил, что Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время