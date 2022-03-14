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Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой - РИА Новости, 14.03.2022
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Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой - РИА Новости, 14.03.2022
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой
Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:11
2022-03-14T16:18
россия
в мире
петр толстой
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
москва
александр башкин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ."Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, думаю, в ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из организации", - сообщил Толстой.Кроме того, отвечая на вопрос агентства о ежегодных членских выплатах, он сообщил, что взнос в СЕ в этом году российская сторона не перечисляла.
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россия, в мире, петр толстой, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, москва, александр башкин
16:11 14.03.2022 (обновлено: 16:18 14.03.2022)
 
Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время, заявил Толстой

Депутат Толстой заявил, что Россия денонсирует соглашение с ПАСЕ в ближайшее время

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйдет из нее, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.
"Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, думаю, в ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из организации", - сообщил Толстой.
Кроме того, отвечая на вопрос агентства о ежегодных членских выплатах, он сообщил, что взнос в СЕ в этом году российская сторона не перечисляла.
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 15:33
ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы
 
РоссияВ миреПетр ТолстойСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыМоскваАлександр Башкин
 
 
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