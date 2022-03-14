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Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ - РИА Новости, 14.03.2022
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ, вместо него будет премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:19
2022-03-14T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
парламентская ассамблея совета европы
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
страсбург
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ, вместо него будет премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.Заседание проходит в Страсбурге 14-15 марта. На повестку вынесены последствия российской военной операции на Украине.По словам главы ПАСЕ, выступление премьера Украины ожидается в 16:00 по парижскому времени (18:00 мск).Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным Минобороны России на 2 марта, во время операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, страсбург, ситуация в днр и лнр
14:19 14.03.2022 (обновлено: 16:28 14.03.2022)
 
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ

Премьер Украины Шмыгаль выступит вместо президента Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ, вместо него будет премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.
Заседание проходит в Страсбурге 14-15 марта. На повестку вынесены последствия российской военной операции на Украине.
"Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств", — сообщил Кокс на открытии сессии.
По словам главы ПАСЕ, выступление премьера Украины ожидается в 16:00 по парижскому времени (18:00 мск).
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По данным Минобороны России на 2 марта, во время операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
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По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСтрасбургСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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