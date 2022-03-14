https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно
Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно - РИА Новости, 14.03.2022
Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно
Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом в России, говорить о завершении пандемии неверно - снижение коллективного... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:54
2022-03-14T03:54
2022-03-14T03:54
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом в России, говорить о завершении пандемии неверно - снижение коллективного иммунитета неизбежно, что повлечет за собой новый подъем заболеваемости, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он добавил, что "другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи". "Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм "омикрон" с его вариантами", - уточнил врач.Кроме того, по его мнению, "скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке"."Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс – естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения", - объяснил инфекционист.
https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно
Врач Поздняков заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом в России, говорить о завершении пандемии неверно - снижение коллективного иммунитета неизбежно, что повлечет за собой новый подъем заболеваемости, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падает. Но считать, что пандемия идет на спад или закончилась нельзя - сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти", - сказал Поздняков.
Он добавил, что "другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи". "Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм "омикрон" с его вариантами", - уточнил врач.
Кроме того, по его мнению, "скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке".
"Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс – естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения", - объяснил инфекционист.