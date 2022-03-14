https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно

Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно - РИА Новости, 14.03.2022

Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно

Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом в России, говорить о завершении пандемии неверно - снижение коллективного... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:54

2022-03-14T03:54

2022-03-14T03:54

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом в России, говорить о завершении пандемии неверно - снижение коллективного иммунитета неизбежно, что повлечет за собой новый подъем заболеваемости, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он добавил, что "другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи". "Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм "омикрон" с его вариантами", - уточнил врач.Кроме того, по его мнению, "скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке"."Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс – естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения", - объяснил инфекционист.

https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество