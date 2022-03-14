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Минобороны: ВС будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/opk-1778151526.html
Минобороны: ВС будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
Минобороны: ВС будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны: ВС будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В ответ на удар по Донецку ВС России будут уничтожать объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, заявил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:04
2022-03-14T22:12
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
оон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В ответ на удар по Донецку ВС России будут уничтожать объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.По его словам, Киев продолжает применять тактику террора и использовать наиболее разрушительные виды вооружения против гражданского населения и инфраструктуры. Одно из свидетельств этого — удар украинской тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному району Донецка.Как указал Конашенков, в ответ Минобороны будет выводить из строя предприятия ОПК по производству, ремонту и восстановлению вооружений, которые "националисты используют для совершения военных преступлений". Ведомство призвало украинцев, работающих на этих объектах, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На 14 марта уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС, разблокировали Северо-Крымский канал.
https://ria.ru/20220314/fosfor-1778142654.html
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россия
киев
луганская народная республика
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владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, оон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
20:04 14.03.2022 (обновлено: 22:12 14.03.2022)
 
Минобороны: ВС будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

Минобороны: ВС России будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар "Точкой-У" по Донецку

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В ответ на удар по Донецку ВС России будут уничтожать объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, Киев продолжает применять тактику террора и использовать наиболее разрушительные виды вооружения против гражданского населения и инфраструктуры. Одно из свидетельств этого — удар украинской тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному району Донецка.
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Как указал Конашенков, в ответ Минобороны будет выводить из строя предприятия ОПК по производству, ремонту и восстановлению вооружений, которые "националисты используют для совершения военных преступлений". Ведомство призвало украинцев, работающих на этих объектах, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На 14 марта уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС, разблокировали Северо-Крымский канал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаООНВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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