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Путин рассказал премьеру Люксембурга о военной операции России на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/operatsiya-1778058026.html
Путин рассказал премьеру Люксембурга о военной операции России на Украине
Путин рассказал премьеру Люксембурга о военной операции России на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Путин рассказал премьеру Люксембурга о военной операции России на Украине
Президент России Владимир Путин информировал премьера Люксембурга Ксавье Беттеля о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:51
2022-03-14T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
люксембург
в мире
россия
владимир путин
ксавье беттель
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал премьера Люксембурга Ксавье Беттеля о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем. По просьбе Ксавье Беттеля Владимир Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, подробно разъяснив ее цели и задачи, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей", - говорится в сообщении. Стороны условились оставаться в контакте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220307/perechen-1777030742.html
https://ria.ru/20220311/putin-1777707292.html
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люксембург
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люксембург, в мире, россия, владимир путин, ксавье беттель, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
13:51 14.03.2022 (обновлено: 13:59 14.03.2022)
 
Путин рассказал премьеру Люксембурга о военной операции России на Украине

Президент Путин рассказал премьеру Люксембурга Беттелю об операции России на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал премьера Люксембурга Ксавье Беттеля о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем. По просьбе Ксавье Беттеля Владимир Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, подробно разъяснив ее цели и задачи, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей", - говорится в сообщении. Стороны условились оставаться в контакте.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛюксембургВ миреРоссияВладимир ПутинКсавье БеттельУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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