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Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта - РИА Новости, 14.03.2022
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Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта
Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта - РИА Новости, 14.03.2022
Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспектива ядерного конфликта "снова оказалась в области возможного". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:32
2022-03-14T18:57
в мире
антониу гутерреш
оон
россия
украина
донбасс
ядерное оружие
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ООН, 14 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспектива ядерного конфликта "снова оказалась в области возможного".По его словам, безопасность и защита ядерных объектов на Украине должны быть обеспечены. Он озвучил призыв "встать на путь дипломатии и мира".Президент России Владимир Путин ранее отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес РФ со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО. Ранее лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин, в том числе как главнокомандующий, принимает меры для того, чтобы безопасность граждан России была обеспечена на должном уровне. Он отметил, что Россия живет "в агрессивном окружении", слыша в свой адрес "абсолютно недружелюбные" заявления представителей стран НАТО и самого альянса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, россия, украина, донбасс, ядерное оружие
18:32 14.03.2022 (обновлено: 18:57 14.03.2022)
 
Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта

Генсек ООН Гутерреш заявил, что считает перспективу ядерного конфликта возможной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
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ООН, 14 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспектива ядерного конфликта "снова оказалась в области возможного".
"Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил — леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, безопасность и защита ядерных объектов на Украине должны быть обеспечены. Он озвучил призыв "встать на путь дипломатии и мира".
Президент России Владимир Путин ранее отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес РФ со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО. Ранее лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин, в том числе как главнокомандующий, принимает меры для того, чтобы безопасность граждан России была обеспечена на должном уровне. Он отметил, что Россия живет "в агрессивном окружении", слыша в свой адрес "абсолютно недружелюбные" заявления представителей стран НАТО и самого альянса.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 18:12
Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 17:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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