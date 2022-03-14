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Правительство увеличит лимит средств ОМС для покупки медоборудования - РИА Новости, 14.03.2022
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Правительство увеличит лимит средств ОМС для покупки медоборудования
Правительство увеличит лимит средств ОМС для покупки медоборудования - РИА Новости, 14.03.2022
Правительство увеличит лимит средств ОМС для покупки медоборудования
Правительство РФ увеличит лимит средств ОМС для покупки медицинского оборудования до 1 миллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:14
2022-03-14T14:14
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ увеличит лимит средств ОМС для покупки медицинского оборудования до 1 миллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."В любой ситуации у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Речь идет в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер, но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник. Раньше медицинские организации имели право приобретать за счет средств ОМС оборудование стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу. Правительство увеличивает такой лимит до 1 миллиона рублей", - сказал Мишустин.Для этого будут внесены изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи."Можно будет и дальше закупать различные аппараты, технику, другие изделия, нужные для проведения диагностики и лечения", - сказал премьер.По его словам, данное решение позволит больницам и поликлиникам своевременно обновлять оборудование, повышая качество помощи людям.
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общество, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф
14:14 14.03.2022
 
Правительство увеличит лимит средств ОМС для покупки медоборудования

Правительство увеличит лимит средств ОМС для покупки медоборудования до миллиона рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ увеличит лимит средств ОМС для покупки медицинского оборудования до 1 миллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"В любой ситуации у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Речь идет в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер, но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник. Раньше медицинские организации имели право приобретать за счет средств ОМС оборудование стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу. Правительство увеличивает такой лимит до 1 миллиона рублей", - сказал Мишустин.
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Для этого будут внесены изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи.
"Можно будет и дальше закупать различные аппараты, технику, другие изделия, нужные для проведения диагностики и лечения", - сказал премьер.
По его словам, данное решение позволит больницам и поликлиникам своевременно обновлять оборудование, повышая качество помощи людям.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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