Рейтинг@Mail.ru
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории - РИА Новости, 14.03.2022
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории
"Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:55
2022-03-14T14:55
общество
технологии
россия
одноклассники
facebook
tiktok
социальные сети
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b449297bdb7c99f890c246290c883962.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании."В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории... с начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%... Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети - более чем на 40%", - говорится в сообщении. В ходе исследования сравнили показатели за 5-6 марта и 12-13 марта.В компании также уточнили, что запустили функцию, которая позволит в один клик поделиться ссылкой на свой профиль в "Одноклассниках" в любом мессенджере или социальной сети.В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).Ранее в понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778051172.html
https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a61330e7adb207e5e4e8796a084ce04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, одноклассники, facebook, tiktok, социальные сети, интернет
14:55 14.03.2022
 
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории

Рост регистраций пользователей в социальной сети "Одноклассники" превысил 66%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети "Одноклассники"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании.
"В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории... с начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%... Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети - более чем на 40%", - говорится в сообщении. В ходе исследования сравнили показатели за 5-6 марта и 12-13 марта.
Офис компании VK (Вконтакте) в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:21
"ВКонтакте" запустила приложение по переносу в соцсеть фото из Instagram
В компании также уточнили, что запустили функцию, которая позволит в один клик поделиться ссылкой на свой профиль в "Одноклассниках" в любом мессенджере или социальной сети.
В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
Ранее в понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:44
Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США
 
ОбществоТехнологииРоссияОдноклассникиFacebookTikTokСоциальные сетиИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала