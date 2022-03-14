https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html

"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории

"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории - РИА Новости, 14.03.2022

"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории

"Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:55

2022-03-14T14:55

2022-03-14T14:55

общество

технологии

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одноклассники

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании."В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории... с начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%... Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети - более чем на 40%", - говорится в сообщении. В ходе исследования сравнили показатели за 5-6 марта и 12-13 марта.В компании также уточнили, что запустили функцию, которая позволит в один клик поделиться ссылкой на свой профиль в "Одноклассниках" в любом мессенджере или социальной сети.В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).Ранее в понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.

https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778051172.html

https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, одноклассники, facebook, tiktok, социальные сети, интернет