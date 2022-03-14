"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории
Рост регистраций пользователей в социальной сети "Одноклассники" превысил 66%
Логотип социальной сети "Одноклассники"
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании.
"В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории... с начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%... Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети - более чем на 40%", - говорится в сообщении. В ходе исследования сравнили показатели за 5-6 марта и 12-13 марта.
В компании также уточнили, что запустили функцию, которая позволит в один клик поделиться ссылкой на свой профиль в "Одноклассниках" в любом мессенджере или социальной сети.
В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
Ранее в понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.