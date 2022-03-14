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ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 14.03.2022
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ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские войска в 22.40 обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:12
2022-03-14T23:12
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.40 обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 122", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
23:12 14.03.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк шестью запрещенными снарядами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.40 обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 122", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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