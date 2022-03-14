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ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

Украинские войска в 22.40 обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T23:12

2022-03-14T23:12

2022-03-14T23:12

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.40 обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 122", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины