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ВСУ повредили школу и лицей в ДНР во время обстрелов
ВСУ повредили школу и лицей в ДНР во время обстрелов - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ повредили школу и лицей в ДНР во время обстрелов
Школа и лицей получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:01
2022-03-14T10:01
2022-03-14T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Школа и лицей получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска утром в понедельник выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты "Трудовская"."В результате утреннего обстрела украинскими боевиками поселка шахты "Трудовская" повреждено остекление в школе №103 и Донецком профессиональном горном лицее №93", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
10:01 14.03.2022 (обновлено: 10:09 14.03.2022)
ВСУ повредили школу и лицей в ДНР во время обстрелов
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили школу и лицей поселка шахты "Трудовская" при обстрелах