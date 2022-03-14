https://ria.ru/20220314/obstrely-1777988411.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут

Украинские войска в 08.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике и 10... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:41

2022-03-14T08:41

2022-03-14T08:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 08.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике и 10 снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке в 08.30, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм... н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - написало представительство в Telegram.Обстрел Пантелеймоновки был зафиксирован в 08.30 и производился со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины