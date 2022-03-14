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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/obstrely-1777988411.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут
Украинские войска в 08.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике и 10... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:41
2022-03-14T08:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 08.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике и 10 снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке в 08.30, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм... н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - написало представительство в Telegram.Обстрел Пантелеймоновки был зафиксирован в 08.30 и производился со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
08:41 14.03.2022 (обновлено: 08:52 14.03.2022)
 
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут

ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта в республике менее чем за десять минут

© РИА Новости / Илья ПиталевБоец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 08.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике и 10 снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке в 08.30, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм... н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - написало представительство в Telegram.
Обстрел Пантелеймоновки был зафиксирован в 08.30 и производился со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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