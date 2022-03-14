15:16 14.03.2022 (обновлено: 15:26 14.03.2022)
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию "Ясиноватая-Пассажирская" в ДНР
Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию "Ясиноватая-пассажирская" в ДНР
Рельсы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию "Ясиноватая-Пассажирская" в Донецкой народной республике, поврежден пригородный поезд и здания станции, сообщает в понедельник МЧС ДНР.
"Сегодня, в 13 часов 20 минут в Ясиноватой в результате обстрела на железнодорожной станции "Ясиноватая – Пассажирская" осколками был поврежден пригородный поезд сообщением "Ясиноватая-Дебальцево". Помимо этого, в двух зданиях станции повреждено остекление. Вследствие повторного артиллерийского удара повреждены десять оконных блоков", - уточнило ведомство в Telegram-канале. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.