https://ria.ru/20220314/obstrel-1778081533.html

В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада

В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада - РИА Новости, 14.03.2022

В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада

Здание детского сада повреждено из-за минометного обстрела Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:04

2022-03-14T15:04

2022-03-14T15:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777721550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f60154692200fa5f2d976d05bdf3c.jpg

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено из-за минометного обстрела Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 09.00 произвели обстрел по населенному пункту Первомайск."В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск получило повреждение дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/zasyadko-1778076299.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк