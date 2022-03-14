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В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778081533.html
В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада
В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада - РИА Новости, 14.03.2022
В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада
Здание детского сада повреждено из-за минометного обстрела Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:04
2022-03-14T15:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено из-за минометного обстрела Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 09.00 произвели обстрел по населенному пункту Первомайск."В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск получило повреждение дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/zasyadko-1778076299.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк
15:04 14.03.2022
 
В Первомайске при обстреле пострадало здание детского сада

В Первомайске при минометном обстреле пострадало здание детского сада

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено из-за минометного обстрела Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 09.00 произвели обстрел по населенному пункту Первомайск.
"В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск получило повреждение дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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