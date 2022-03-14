https://ria.ru/20220314/obstrel-1778078720.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять мин
Украинские войска выпустили по Донецку пять мин - РИА Новости, 14.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять мин
Украинские войска в 14.05 обстреляли Донецк, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:56
2022-03-14T14:56
2022-03-14T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 обстреляли Донецк, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (поселок шахты "Трудовской"), выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк
14:56 14.03.2022 (обновлено: 14:58 14.03.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку пять мин
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку пять мин калибром 120 мм