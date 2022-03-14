https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:39
2022-03-14T13:39
2022-03-14T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр бастрыкин
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729714759_0:265:3112:2016_1920x0_80_0_0_47541744f2e6f2d4c4fd786b9fa991d8.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где находились более 80 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты в Донецкой народной республике... Следователи СК России дадут правовую оценку указанному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к обстрелу", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, 14 марта украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты, решается вопрос об их эвакуации.
https://ria.ru/20220314/rakety-1778057212.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729714759_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_34dd71f58fb53ea5468dc7a2202c0e7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр бастрыкин, днр
13:39 14.03.2022 (обновлено: 14:14 14.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ шахты в ДНР, где находились более 80 человек