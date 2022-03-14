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Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:39
2022-03-14T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр бастрыкин
днр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где находились более 80 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты в Донецкой народной республике... Следователи СК России дадут правовую оценку указанному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к обстрелу", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, 14 марта украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты, решается вопрос об их эвакуации.
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в мире, александр бастрыкин, днр
13:39 14.03.2022 (обновлено: 14:14 14.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ

Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ шахты в ДНР, где находились более 80 человек

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где находились более 80 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты в Донецкой народной республике... Следователи СК России дадут правовую оценку указанному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к обстрелу", - говорится в сообщении.
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По имеющимся сведениям, 14 марта украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты, решается вопрос об их эвакуации.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр БастрыкинДНР
 
 
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