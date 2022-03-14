https://ria.ru/20220314/obstrel-1778055591.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ

Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел шахты в ДНР со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:39

2022-03-14T13:39

2022-03-14T14:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр бастрыкин

днр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты Засядько в ДНР, где находились более 80 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими силовиками шахты в Донецкой народной республике... Следователи СК России дадут правовую оценку указанному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к обстрелу", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, 14 марта украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты, решается вопрос об их эвакуации.

https://ria.ru/20220314/rakety-1778057212.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр бастрыкин, днр