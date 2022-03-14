https://ria.ru/20220314/obstrel-1778048235.html
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26 - РИА Новости, 14.03.2022
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26
Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:09
2022-03-14T13:09
2022-03-14T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."Уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребенок", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что данные еще уточняются.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778039562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
13:09 14.03.2022 (обновлено: 13:16 14.03.2022)
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26, среди них один ребенок