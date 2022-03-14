https://ria.ru/20220314/obstrel-1778048235.html

Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26

Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26 - РИА Новости, 14.03.2022

Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26

Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:09

2022-03-14T13:09

2022-03-14T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."Уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребенок", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что данные еще уточняются.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778039562.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр