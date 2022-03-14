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Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26 - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778048235.html
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26 - РИА Новости, 14.03.2022
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26
Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:09
2022-03-14T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."Уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребенок", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что данные еще уточняются.
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
13:09 14.03.2022 (обновлено: 13:16 14.03.2022)
 
Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26

Число пострадавших от обстрела Донецка "Точкой-У" выросло до 26, среди них один ребенок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число раненых гражданских лиц в результате ракетного удара Киева по Донецку возросло до 26 человек, среди них один ребенок, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
"Уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребенок", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что данные еще уточняются.
Место падения ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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